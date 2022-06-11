نواب التيار للصدر.. “لبيك لبيك استقالاتنا بين يديك”

نواب التيار للصدر.. “لبيك لبيك استقالاتنا بين يديك”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وضع نواب الكتلة الصدرية، استقالاتهم من البرلمان العراقي تحت تصرف زعيمهم  مقتدى الصدر.وكان مقتدى ، وجه يوم الخميس الماضي ، أعضاء كتلته النيابية، بكتابة استقالاتهم تمهيداً لتقديمها إلى رئاسة البرلمان.وقال الصدر في خطاب متلفز ، “إن كان بقاء الكتلة الصدرية عائقاً أمام تشكيل الحكومة فكل نواب الكتلة مستعدون للاستقالة”.وجدد الصدر رفضه لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة بمبدأ التوافق، وقال “فهذان خياران: إما المعارضة، وإما الانسحاب، يذكر أن الشعب العراقي يتمنى الانسحاب الصدري لأنه شريك أساسي مع أحزاب وميليشيات إيران  في دمار البلاد والعباد ، ولن يصلح الوضع العراقي إلا بإسقاط العملية السياسية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.

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