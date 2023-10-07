نواب العراق يطالبون وزارة الخارجية بإيداع قرار المحكمة الاتحادية بشأن بطلان إتفاقية خور عبدالله لدى الأمم المتحدة والوزير لايتجاوب

نواب العراق يطالبون وزارة الخارجية بإيداع قرار المحكمة الاتحادية بشأن بطلان إتفاقية خور عبدالله لدى الأمم المتحدة والوزير لايتجاوب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وقع اكثر من 100 نائب ، طلبا رسميا يتضمن مطالبة وزير الخارجية بأيداع نسخة من قرار المحكمة الاتحادية الخاصة بألغاء اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت، لدى كل من الامانة العامة للامم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية (IMO) .وذكر مصدر برلماني اليوم ، ان الوزير القيادي في حزب بارزاني خاضع لإرادة حزبه التي تعمل من اجل تدمير العراق واضعافه لم يتجاوب مع الطلبات النيابية لكون القيادي في حزبه هوشيار زيباري من استلم الرشوة الكويتية في بيع القناة مع نوري المالكي وهادي العامري وغيره حسب كلام المصدر.

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