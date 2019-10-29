نواب المحافظات المحررة يرفضون مقترح عبد المهدي بتشكيل حكومة جديدة من قبل سائرون والفتح

نواب المحافظات المحررة يرفضون مقترح عبد المهدي بتشكيل حكومة جديدة من قبل سائرون والفتح
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن نواب المحافظات المحررة، اليوم الثلاثاء، رفضهم مقترح رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بتشكيل حكومة جديدة عن طريق الفتح وسائرون.وقالت النائبة وحدة الجميلي، في مؤتمر صحفي مشترك، إنه “من خلال اطلاعنا على رسالة عبد المهدي الى الصدر والتي يشير فيها الى تشكيل حكومة بين كتلتين وهذا الاسلوب الذي ادى الى الفشل ويجب التمثيل للجميع”.واضافت الجميلي: “نحن نرفض تشكيل الحكومة بهذا الشكل بمعزل وبعيدا عن باقي المكونات والشركاء السياسيين وهذا اختزال غير مقبول”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *