نواب المحافظات المحررة يطالبون بزيادة التخصيصات المالية لاعمار مناطقهم
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب نواب محافظات مختلفة، الثلاثاء، 06 تشرين الثاني، 2018، بإضافة 12 ترليون دينار كمخصصات في الموازنة لاعمار المحافظات المنكوبة.وقال النائب فيصل العيساوي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة نواب محافظات مختلفة،ان “نواب المحافظات المنكوبة يعربون عن استغرابهم من تخصيص الموازنة التي قدمتها الحكومة”، مطالبا “زيادة موازنة تنمية الاقاليم من واحد تريليون الى ثمانية تريليون”.وشدد على “ضرورة تخصيص مبالغ كافية لصندوق اعادة إعمار المحافظات المنكوبة بما لايقل عن خمسة تريليون، وتخصيص أموال للتعويضات وتخصيص أموال واردات للمنافذ الحدودية تخصيص درجات وظيفية للأعوام الماضية”.