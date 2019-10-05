نواب “المحور” المنضوي تحت تحالف البناء يعلقون حضورهم مؤقتا لجلسات البرلمان

نواب “المحور” المنضوي تحت تحالف البناء يعلقون حضورهم مؤقتا لجلسات البرلمان
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعلن تحالف المحور تعليق عضويته ملتحقا بتحالف سائرون وقال التحالف في بيان ” تأييداً للحراك الشعبي الرافض للفساد وضياع حقوق الشعب فأنه يعلن تعليق عضوية جميع أعضائه في مجلس النواب العراقي حتى صياغة موقف جاد مع باقي الكتل السياسية”.واوضح التحالف وله 7 نواب  في البرلمان من اصل 329 نائبا ان هذه الخطوة جاءت “رفضاً لاستخدام السلطة التشريعية كأداة للفوضى أو ابتزاز السلطة التنفيذية وإعاقة عمل الوزراء بالتلويح بالاستجواب أو الإقالة لتمرير بعض الصفقات المشبوهة من قبل بعض الأطراف.وشدد المحور على الحاجة الفعلية لتحقيق جاد يبدأ أولاً من مجلس النواب وكيفية تشكيل لجانه وأسس تسمية رئاسات بعض اللجان ومعرفة خبراتهم والمؤهلات التي سمحت لبعضهم بتسنم إدارة تلك اللجان وكذلك التحقيق في طريقة تمرير عدد كبير من القوانين وأخطرها قانون الانتخابات وكيف صمم لمصلحة بقاء بعض الأطراف السياسية دون أي مراعاة للشفافية أو مصلحة للوطن والمواطن.

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