نواب الموصل يسعون لتشكيل كتلة برلمانية بعيداً عن الأحزاب
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن محافظة نينوى منصور مرعيد ، الثلاثاء ، ان نواب المحافظة يسعون لتشكيل كتلة برلمانية بعيدا عن نطاق الأحزاب السياسية وتظم غالبية نواب المحافظة , مشيرا الى ان الكتلة ستأخذ على عاتقها انتزاع حقوق المحافظة المسلوبة والتصدي لأي جهة من خارج نينوى تحاول السيطرة على مقدرات المحافظة.وقال مرعيد في تصريح صحفي له اليوم , ان ” نواب نينوى يسعون على تشكيل كتلة خارج نطاق احزابهم السياسية وانتماءاتهم تأخذ على عاتقها انتزاع حقوق نينوى المسلوبة والتصدي لأي جهة من خارج نينوى تحاول السيطرة على مقدراتها وفرض إرادتها ” .واضاف ان ” الكتل السياسية لم تأخذ رأي نواب نينوى بممثلي نينوى في التشكيلة الحكومية الجديدة “, موضحا ان ” نواب المحافظة مع المشروع الوطني أينما كان ومؤمنين ايمان تام بمبادءه وماضون في تحقيق أهدافه على أن يكون لنينوى إهتمام خاص لدى من يتبنى تنفيذ هذا المشروع” .واشار الى أن ” الجلسة القادمة ستشهد التصويت على باقي الكابينة الوزارية بالإضافة سوف يتم توزيع الهيئات والوكالات خلال الأيام القليلة القادمة لاكتمال تشكيلة الحكومة “.