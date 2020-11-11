نواب الميليشيات:لن نسمح بتمرير موازنة 2021 إلا بعودة “المفسوخة”عقودهم من الحشد!

نواب الميليشيات:لن نسمح بتمرير موازنة 2021 إلا بعودة “المفسوخة”عقودهم من الحشد!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية  الجناح السياسي لميليشيا العصائب محمد البلداوي ، الاربعاء ، وجود اجماع حشدوي على تضمين حقوق عودة المفسوخة عقودهم من أبناء الحشد الشعبي ضمن قانون موازنة 2021 .وقال البلداوي في تصريح صحفي، إن “هنالك إجماع حشدوي على تضمين فقرة إرجاع المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي خاصة وانهم قد اكملوا جميع إجراءات العودة لقواطعهم العسكرية”.وأضاف أن “واحدة من أهم الجهود التي يتم تضمينها في قانون الاقتراض وموازنة 2021 إعادة المفسوخة عقودهم من أبناء الحشد الشعبي”.وأشار البلداوي إلى أن “المضحين الذين قدموا أرواحهم والكثير منهم أصيب في المعارك وتصدوا لعصابات داعش الاجرامية في حين هرب الآخرون من ساحات المعارك”. يذكر ان الحكومة تقترض لغرض توزيع الرواتب ونواب إيران في البرلمان العراقي يصرون على دمار وإفلاس العراق خدمة للمصالح الإيرانية.وهناك آلاف الاطباء واصحاب الشهادات العليا وباقي الخريجين بدون تعيين.

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