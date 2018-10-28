نواب بابل يرفعون دعوى قضائية ضد انتخاب المحافظ الجديد
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بغداد/شبكة أخبار العراق- قرر نواب محافظة بابل، الاحد، رفع دعوى قضائية بشأن انتخاب كرار العبادي محافظاً.وذكر بيان مشترك لنواب بابل وتحالف سائرون ، انه “ضمن ما جاء بنص البيان الختامي للاجتماع الموسع الذي عقده أعضاء مجلس النواب عن محافظة بابل بحضور تحالف سائرون تقرر تشكيل لجنة برلمانية لفتح تحقيق بملابسات انتخاب وتنصيب محافظ بابل الحالي”. واضاف، انه “تقرر ايضا رفع دعوى قضائية في المحكمة القضائية الإدارية ضد أعضاء مجلس المحافظة الذين صوتوا لانتخاب المحافظ والرشى التي دفعت لهم مقابل الحصول على أصواتهم، بالاضافة الى النظر والتحقيق بعدم قانونية جلسة المجلس الاستثنائيه التي انتخب فيها محافظا لبابل وعدم شرعية انتخابه قانونيا”. واشار البيان الى انه “استناداً الى توصية لجنة المجلس المشكلة لغرض تدقيق السير الذاتية للمرشحين تبين عدم تقديم اوراق ثبوتية تخص المحافظ الحالي من دوائر النزاهة والقضاء الأحوال المدنية تبرءه من تهم الفساد المالي والإداري والجنح وكذلك إثبات سكنه في المحافظة مدة لاتقل عن عشرة سنوات وهذا يعد اخلالا قانونيا واضحا بشروط وضوابط انتخابه كمحافظ”.وبين ان “تهم الفساد الموجه لشخص المحافظ الحالي وطريقة انتخابه والشبهات التي شابة ورافقت انتخابه سوف لن تمر دون عقاب وفضح المتسببين بذلك”.وكشف النائب محمد الخالدي في حديث تلفزيوني، امس السبت، عن شبهات ببيع مناصب حساسة في الدولة بينها منصب محافظ بابل، فيما دعا مجلس النواب لاتخاذ إجراءات صارمة وفتح التحقيق حول ملابسات الموضوع.