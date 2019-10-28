نواب تحالف سائرون:استقالاتنا تحت أمر الصدر

نواب تحالف سائرون:استقالاتنا تحت أمر الصدر
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف “سائرون” غايب العميري، الاثنين (28 تشرين الأول 2019)، إن استقالة نواب تحالفه “جاهزة”.وقال النائب في بيان ، إن “استقالة نواب سائرون جاهزة ورهن إشارة المرجعية الإدارية مقتدى الصدر”.واستدرك: “لكن من أولوياتنا هي إقالة الحكومة وتعديل قانون الانتخابات وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة وإقرار الموازنة ثم حل مجلس النواب والدعوة لانتخابات مبكرة بإشراف اممي”.قبيل ذلك قدم أربعة أعضاء مجالس محافظات ’”شيوعيين”، الإثنين (28 تشرين الأول 2019) استقالتهم من مناصبهم.

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