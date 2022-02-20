نواب جمهوريون يطالبون بايدن بعرض أي إتفاق مع إيران على الكونغرس

نواب جمهوريون يطالبون بايدن بعرض أي إتفاق مع إيران على الكونغرس
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أرسل أكثر من 160 من أعضاء مجلس النواب الجمهوريين رسالة إلى الرئيس بايدن يهددون فيها ببذل كل ما في وسعهم لتخريب اتفاق مع إيران إذا لم يوافق عليه الكونجرس.تسعى إيران للحصول على ضمانات بأن الرئيس المقبل لن ينسحب من الاتفاق النووي ، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة. لكن بما أن خطة العمل الشاملة المشتركة ليست معاهدة ، فإن الإدارات المستقبلية ليست ملزمة بها ، وهو ما أشار إليه المشرعون لبايدن.تقول الرسالة: «نشعر بأننا مضطرون لتذكيرك بأنك لا تملك القدرة على تقديم أي ضمان من هذا القبيل إذا أبرمت اتفاقًا مع المرشد الأعلى لإيران دون موافقة رسمية من الكونجرس ، فسيكون اتفاقًا مؤقتًا وغير ملزم.قال المشرعون إن الاتفاقية الجديدة مع إيران سيكون لها «نفس المصير» كما فعلت خطة العمل الشاملة المشتركة ، في إشارة إلى انسحاب إدارة ترامب من الصفقة في عام 2018. وطالبوا بايدن بتقديم الاتفاقية مع إيران إلى الكونجرس للحصول على موافقة خلال 30 يومًا.إذا لم يسعى بايدن للحصول على موافقة الكونجرس ، قال الجمهوريون إنهم سيدفعون باتجاه تجديد العقوبات على إيران. كما أنهم سيعارضون إلغاء تصنيف الحرس الثوري الإيراني على أنه «منظمة إرهابية أجنبية».في وقت سابق من هذا الشهر ، أرسلت مجموعة من 33 عضوًا جمهوريًا في مجلس الشيوخ رسالة مماثلة إلى الرئيس بايدن ، حذرت فيها من أن الاتفاق مع إيران «من المحتمل أن يتمزق» في الأيام الأولى للإدارة الأمريكية المقبلة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *