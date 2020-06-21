نواب ديالى يلتقون الكاظمي لطرح مشاكل المحافظة

نواب ديالى يلتقون الكاظمي لطرح مشاكل المحافظة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى النائب عبد الخالق العزاوي، الاحد، بان نواب المحافظة سيلتقون الكاظمي لمناقشة 5 ملفات هامة.وقال العزاوي في تصريح صحفي،ان” نواب ديالى الـ14 سيلتقون رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي من بعد ظهر اليوم لمناقشة 5 ملفات هامة ابرزها الامن وخروقات داعش الارهابي وسبل اعادة النازحين ودعم المحافظة في معركتها ازاء فيروس كورونا”.واضاف العزاوي،ان” من الملفات الهامة الاخرى التي ستطرح على طاولة الحوار هي اعادة النظر في ملف مدراء الدوائر الخدمية خاصة وان بعضهم لم يجري تغيره منذ سنوات طويلة معربا عن امله في اي يكون الاجتماع ايجابي من ناحية اتخاذ جملة من القرارات التي تسهم في معالجة الكثير من المشاكل العالقة في ديالى وتدفع الامور الى نصابها الصيح خاصة ملف الامن الذي يمثل اولوية مطلقة”.وشهدت ديالى في الاسابيع الماضية اوضاع غير مستقرة بسبب نشاط داعش وتكرار خروقاته وسقوط الكثير من الضحايا. 

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