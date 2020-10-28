نواب صلاح الدين يعتزمون الطعن ضد توزيع الدوائر الانتخابية في المحافظة

نواب صلاح الدين يعتزمون الطعن ضد توزيع الدوائر الانتخابية في المحافظة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت النائبة عن محافظة صلاح الدين منار عبد المطلب،  الأربعاء، عن استعداد نواب المحافظة للطعن امام الجهات القضائية ضد تقسيم الدوائر الانتخابية  كونها قسمت بطريقة مريبة.وقالت عبد المطلب في تصريح صحفي، إن “محافظة صلاح الدين قسمت وفق أهواء وامزجة سياسية هدفها  قتل الاهالي وادخالهم في صراعات طائفية ومذهبية”.وأضافت أن “تمرير الدوائر الانتخابية لم يكن بعلم او حضور نواب المحافظة داخل الجلسة”، مشيرة الى ان “هذا التقسيم يمكن أن يهدد موعد إجراء الانتخابات المبكرة التشريعية”.وأوضحت عبد المطلب، أن “الطعن الذي سيتم تقديمه يتضمن طلبا لاعادة التصويت على الدوائر الانتخابية في المحافظة كونها قسمت بطريقة مريبة”.وكان مجلس النواب صوت على الدوائر الانتخابية ل 17 محافظة وحدد التصويت على كركوك في جلسة اليوم الأربعاء. 

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