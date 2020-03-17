نواب يرفعون دعوى قضائية ضد الحلبوسي لعدم احترامه قرار المحكمة الاتحادية في تخصيص مقاعد نيابية لهم

نواب يرفعون دعوى قضائية ضد الحلبوسي لعدم احترامه قرار المحكمة الاتحادية في تخصيص مقاعد نيابية لهم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- يعتزم مرشحون فائزون في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 2018، إعلان تجمع لهم قريباً، هدفه استرجاع “حقوقهم” التي يتهمون كتلهم وأحزابهم السياسية بسلبها، اضافة الى تحركهم لمقاضاة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.واكد صافي الشمري (احد المرشحين الفائزين)، في حديث صحفي، أن التجمع سيتم الإعلان عنه من بغداد ويضم عدداً من المرشحين الفائزين في الانتخابات البرلمانية العراقية، مشيراً إلى أن “المرشحين سيتحركون بشكل مكثف على القضاء العراقي العادل والمحاكم المختصة لاسترجاع حقوقهم القانونية التي سلبتها الاحزاب السياسية”، حسب قوله.واضاف ان “المرشحين الفائزين يعتزمون كشف الأسماء والجهات التي وقفت ضدهم ومنعتهم من الحصول على مقاعدهم النيابية لهذه الدورة، إلى جانب مقاضاة رئاسة البرلمان”.وبين ان “المرشحين الذين سيشاركون في إعلان التجمع هم كل من محمود القيسي (بدلاً من آلا الطالباني) وزينب الهيتي (بدلاً من محمد الكربولي)، ونوران عبد الأمير (بدلاً من عمار الشبلي)، وعبد الرحمن الكبيسي (بدلاً عن ابتسام الدرب)، ونجاة الطائي (بدلاً عن مضر الكروي)، وصافي الشمري (بدلاً عن هوازن الشمري)”.

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