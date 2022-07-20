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نواب يستغربون من الصمت الحكومي على الاعتداءات التركية في شمال العراق
الطالباني:الحوار والتفاهم من يحسم تشكيل الحكومة المقبلة
الأمم المتحدة تعلن عن تعيين نائبا جديدا لرئيسة مكتب يونامي في العراق
الاتحاد الوطني ينفي لقاء البارزاني الطالباني بشأن المرشح لرئاسة الجمهورية
اليونسيف:المرجعية وأحزاب إيران جعلت 70% من شباب العراق خارج مهارات التوظيف وزيادة نسبة الأمية والتخلف
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دعوات الإصلاح الصدرية الكاذبة تعزيزاً للنفوذ الإيراني وتكريسا للصنمية
الغمّان زعماء الإطار..العراق آخر ما نفكر به..المناصب والأموال قبلتنا
العملية السياسية على حافة الخطر بعد الإستقالة الصدرية
العراق من إنتاج أكثر من (4)ملايين طن من القمح سنوياً إلى الإستيراد بسبب الفساد والفشل
فقدان 50% من خزين المياه والحكومة في سباتها تجاه إيران وتركيا
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