نواب يستغربون من الصمت الحكومي على الاعتداءات التركية في شمال العراق

نواب يستغربون من الصمت الحكومي على الاعتداءات التركية في شمال العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقدت اطراف سياسية، الصمت المطبق على الهجمات التركية المتواصلة في شمال العراق، موضحة ان انقرة تدعم بعض الجهات السياسية بمبالغ كبيرة من اجل ضمان استمرار عملياتها وهجماتها على البلاد.وقال عضو الاطار التنسيقي عباس الشبكي في حديث صحفي، ان “تركيا عملت على دعم بعض الجهات سياسيا وماليا بمبالغ كبيرة من اجل استمرارها بخطتها وهجماتها المتواصلة على مناطق العراق وخصوصا سنجار وسهل نينوى من دون ان تواجه أي معارضة من قبل الحكومة العراقية”.من جانب اخر، بين النائب السابق محمد إبراهيم ، ان “بعض الأطراف السياسي في نينوى أصابها السكوت امام استمرار الهجمات التركية على مناطق المحافظة نتيجة ماتتلقاه تلك الأطراف من دعم تركي للاستمرار بالعملية السياسية”.من جهة أخرى، اكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، ان “في الوقت الذي تمارس فيه تركيا عمليات القتل والهجوم الممنهج على العراق، فأن علاقاتها برئيس البرلمان والخنجر والبارزاني شهدت تطوراً واضحاً مع تجاهل انتهاك انقرة للسيادة والهجوم المتواصل على شمال البلاد”. 

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