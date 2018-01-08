نواب يطالبون الجبوري بادراج المكافئة التقاعدية لضباط الجيش السابق في موازنة 2018

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بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدم النائب عن اتحاد القوى، رعد الدهلكي، اليوم الاثنين، طلباً مع عدد من النواب إلى رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، للمطالباً بادراج مكافاة نهاية الخدمة إلى ضباط الجيش العراقي السابق المتقاعدين ضمن قانون التقاعد العام الموحد لسنة 2014.وبينت وثيقة أن” 31 نائباً تقدموا بطلب إلى رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري يطالبون بادراج مكافأة نهاية الخدمة بالنسبة لضباط الجيش العراقي السابق المتقاعدين لسنة 2014 والذي لم تصرف لهم لغاية الان”، كما طالبوا بـ”ادراجها في قانون موازنة 2018″.