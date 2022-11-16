نواب يطالبون حكومة السوداني باللجوء للمحاكم الدولية لإيقاف الانتهاكات الإيرانية على السيادة العراقية

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الخارجية:العراق سيكون حاضرا في القمة العربية الصينية
رشيد:على حكومة السوداني أن تضع ملف النازحين في أولوياتها
نائب:سحب مشاريع القوانين من قبل الحكومة تعطيلا للبرلمان
النزاهة النيابية:أسماء كبيرة متورطة في سرقة القرن
حزب بارزاني:وفدنا سيبحث في بغداد تنفيذ شروطنا المتفق عليها مع السوداني قبل تمرير حكومته
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النزاهة النيابية:أسماء كبيرة متورطة في سرقة القرن
حزب بارزاني:وفدنا سيبحث في بغداد تنفيذ شروطنا المتفق عليها مع السوداني قبل تمرير حكومته
محافظ البنك المركزي: البنك لعب ” دوراً كبيرا في التقدم والتنمية”
الموارد المائية تطالب بحوار سياسي وفني مع إيران وتركيا بشأن ملف المياه
مجلس الوزراء يخول مكتب السوداني للتعاقد مع شركات “دولية” لتدقيق الضمانات الضريبية والكمركية
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الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
حكومة السوداني:سياستنا الخارجية ضمن دائرة القرار الإيراني
إيران أغرقت العراق بمخدراتها عن طريق ميليشات الحشد المتنفذة
تقرير أمريكي:الشعارات الوطنية التي يرفعها الصدر ربما تؤدي إلى تقوية النفوذ الإيراني في العراق
إيران جعلت العراق دولة فاشلة
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وزير الداخلية:القانون فوق الجميع وعلى العشائر احترام ذلك
حكومة السوداني تلغي جميع أوامر حكومة الكاظمي
محرك بحث Google.. يغير أسم الخارجية العراقية إلى خارجية إيران
دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية لإبطال تكليف السوداني بتشكيل الحكومة
النزاهة:إلقاء القبض على حوت الفساد (هيثم الجبوري) بسرقة 2.5 مليار دولار
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