نواب يطالبون رئيس الجمهورية باختيار رئيس وزراء وفق “مواصفات المتظاهرين”

نواب يطالبون رئيس الجمهورية باختيار رئيس وزراء وفق “مواصفات المتظاهرين”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب في تحالف سائرون رياض المسعودي، الخميس، أن مجموعة من النواب ارسلوا طلبا الى رئيس الجمهورية، برهم صالح، يوضحون فيه مواصفات رئيس الوزراء الجديد.وقال المسعودي في تصريح نشره موقع “الهيأة السياسية للتيار الصدري”، إن “طلبا رسميا موقعا من قبل مجموعة كبيرة من النواب ارسل الى رئيس الجمهورية، برهم صالح، يوضح مواصفات رئيس الوزراء الجديد”.وأضاف، أن “المواصفات هي ان يكون رئيس الحكومة غير منتمٍ لأية جهة سياسية، ولم يكن عضوا في مجلس النواب، وكذلك لم يستأزر في الحكومات السابقة، وكذلك لم يكن جزءا من الطبقة السياسية التي حكمت البلاد منذ 2003 حتى اليوم”.واوضح المسعودي أن “أية كتلة نيابية قادرة وفق الدستور والمعطيات الحالية على ترشيح وانتخاب رئيس وزراء قادر على تحمل اعباء المسؤولية فلتحقق ذلك”، لافتا الى ان “موقف تحالف سائرون والتيار الصدري واضح بأنه مع ارادة الشعب، وسنقف بالضد من ترشيح أية شخصة متحزبة او لا تنطبق عليها المواصفات التي يطالب بها الشارع العراقي داخل قبة البرلمان”.واشار الى أن “رؤية التيار الصدري تنبثق من رؤية الشارع العراقي المبنية على اختيار شخصية لرئاسة مجلس الوزراء القادمة تحقق ما يعرف البيئة المناسبة لإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وتكون فيها نسبة المشاركة عالية، وخط الشروع فيها يكون متساويا بين الجميع”، مبينا “لا اعتقد ان الكتل سوف تجازف باتجاه طرح اسماء شغلت مناصب سياسية سابقة”.

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