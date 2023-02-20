نواب يطالبون منع استملاك مصانع تعليب كربلاء والأراضي المحيطة به من قبل مرجعية السيستاني

نواب يطالبون منع استملاك مصانع تعليب كربلاء والأراضي المحيطة به من قبل مرجعية السيستاني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جمع 30 نائبا،أمس الاحد، تواقيع لمنع استملاك أرض مصنع تعليب كربلاء.واظهرت وثائق جمع 30 نائبا تواقيع نيابية لـ”منع مرجعية النجف من خلال العتبة الحسينية من استملاك الارض التابعة لمصنع تعليب كربلاء”، وذلك “حرصاً  لدعم الصناعة الوطنية داخل العراق”.وتظاهر العشرات من عمال مصنع تعليب كربلاء، في وقت سابق، احتجاجا على تحويل ارض مصنعهم الى مجمعات سكنية استثمارية لصالح امبراطورية مرجعية السيستاني.وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بقضية استيلاء مرجعية السيستاني وعتباتها الحسينية والعباسية على أراض مميزة وباهظة الثمن تعود ملكيتها إلى الدولة وتعويضها بقطع أخرى خارج الحدود البلدية لمحافظة كربلاء.يذكر أن مرجعية السيستاني هي أمبراطورية مالية واقتصادية بعد 2003 إذ تمتلك اكثر من 90 مشروعا استثماريا داخل وخارج العراق إيراداتها تذهب إلى أسرة السيستاني حصرا أضافة إلى إيرادات المراقد والتبرعات وجباية الخمس التي تصل إلى أكثر من 20 مليار دولار سنويا دون أن يدخل دولارا واحدا لخزينة الدولة حتى أصبحت العتبة الحسينية نافذة لبيع العملة الصعبة.

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