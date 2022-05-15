نواة مبادرة النواب المستقلين أن تكون هي الكتلة الجامعة لترشيح رئيس الحكومة وكابينته

نواة مبادرة النواب المستقلين أن تكون هي الكتلة الجامعة لترشيح رئيس الحكومة وكابينته
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اصدر النواب المستقلين .الاحد، مبادرة سياسية للخروج من الأزمة  وأدناه تفاصيلها…

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