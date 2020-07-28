نوري صبري ضمن نادي نفط ميسان

نوري صبري ضمن نادي نفط ميسان
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بغداد/شبكة أخبار العراق- استقر حارس مرمى المنتخب الوطني الأسبق نور صبري، على وجهته المقبلة بعد رحيله عن نادي النجف.وقال مشرف فريق نفط ميسان احمد سالم في تصريح صحفي، إن “إدارة نادي نفط ميسان قطعت شوطاً كبيراً في مفاوضات ضم الحارس نور صبري”.وأضاف ان “الإدارة توصلت الى اتفاق مبدئي مع صبري لتمثيل فريقنا بكرة القدم الموسم المقبل”، مشيراً إلى أن “الإدارة ايضاً تواصل مفوضاتها مع احد المدربين لقيادة الفريق خلفاً للمدرب احمد دحام”.يذكر ان صبري كان قد قرر اعتزال كرة القدم، لكنه تراجع بعدها ليعلن التحدي وخوض تجربة جديدة الموسم المقبل. 

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