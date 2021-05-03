نيجيرفان:إصلاح وزارة البيشمركة من الأسبقيات الأولى

نيجيرفان:إصلاح وزارة البيشمركة من الأسبقيات الأولى
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أصدر رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الاثنين، قرارات تخص قوات البيشمركة اثر هجوم تعرضت له قوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها.وذكرت رئاسة الاقليم في بيان ، ان”بارزاني اجتمع مع قادة قوات ووزارة البيشمركة، وبحث معهم أوضاع البيشمركة واخر التطورات في مواجهة تنظيم داعش ومحاولات تنظيم الوزارة والمعوقات التي تواجهها”.واضافت، ان”الاجتماع بحث خطوات مشروع الإصلاح في وزارة البيشمركة ودعم ومساعدة التحالف الدولي ونواقص واحتياجات وزارة البيشمركة وكيفية معالجتها والتنسيق مع القوات الاتحادية العراقية وقوات التحالف الدولي ضد داعش وبالاخص في مناطق المادة 140 الدستورية”.وقرر المجتمعون بحسب البيان، اضافة اطراف اخرى ذات العلاقة في الحكومة الى اللجنة والاستعجال في تأمين احتياجات البيشمركة بخطوط التماس والعمل مع الاطراف العراقية الاخرى في سد الفراغ الامني بين البيشمركة والقوات الاتحادية.

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