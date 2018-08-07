نيجيرفان:التعامل الاقتصادي مع إيران وفق قرارات الحكومة الاتحادية
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أربيل/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس حكومة إقليم كردستان نجيرفان البارزاني، الثلاثاء، أن الإقليم سيتعامل مع العقوبات الأميركية المفروضة على إيران في إطار قرارات العراق، فيما شدد على أهمية المشاركة الموحدة للكرد في الحكومة المقبلة.وقال البارزاني في مؤتمر صحافي له اليوم:إن “العقوبات الأمريكية على إيران ما زالت غامضة، وتعامل إقليم كردستان معها سيكون في إطار قرارات العراق”.وأضاف البارزاني، أن “اجتماعنا مع العبادي كان جيداً لكن الحلول الجذرية للخلافات بين أربيل وبغداد بانتظار تشكيل الحكومة المقبلة”، مشيرا إلى أن “المشاركة الموحدة للكرد في الحكومة العراقية المقبلة أمر في غاية الأهمية”.