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- شبكة اخبار العراق
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وزيرة إيرانية:المسؤولين العراقيين إيرانيين أكثر من المواطن الإيراني في حماية بلاده
الخزعلي والعامري يؤكدان على الحفاظ على الحكم الشيعي الصفوي
نائب كردي يطالب عدم التساهل مع الأحزاب الرئيسية في الإقليم بشأن الانتخابات
مستشار حكومي: إنخفاض أسعار النفط لا تؤثر على دفع الرواتب
نيجيرفان:الحكومة الاتحادية مستمرة بإرسال الرواتب الشهرية لموظفي الإقليم
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مصدر رياضي:تدريبات فريقي الشرطة والنصر السعودي في ملعب الشعب الدولي
وزارة الشباب والرياضة:( 106)عدد أفراد وفد فريق النصر السعودي لملاقاة الشرطة
مباراة فريقي الشرطة العراقي والنصر السعودي في بغداد
كاساس:طرد اللاعب العراقي في مباراة الكويت كان قاسياً
السوداني يوجه باستضافة صاحبة القلادة الذهبية (نجلة عماد) في المجلس الأعلى للمرأة
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مدينة (جرف الصخر) خارج السيادة العراقية ومنطقة الأذرع الإيرانية
منح أكراد إيران وسوريا وتركيا الجنسية والجواز العراقي من قبل الإقليم خيانة كبرى
السوداني قدم لتركيا تنازلات لم تحلم بها خلال إتفاقه مع أردوغان
العراق تحت خط الفقر المائي المدقع بسبب إيران وتركيا وحكومة الإطار تنتظر حلول السماء
مجالس المحافظات تدوير نفس النفايات
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الأمن السيبراني:الاستخبارات الإيرانية مستمرة في التجسس على مؤسسات الدولة العراقية
نائب إيراني:سنحصل من حكومتنا الإطارية برئاسة السوداني (100) مليار دولار خلال زيارة الرئيس بزشكيان
نائب يكشف عن “سرقة العصر” بمبلغ (22) مليار دولار من قبل وزارة النقل
نائب:الحكومة والبرلمان يشجعان على سرقة المال العام من خلال قوانين العفو
وزارة النفط:النفط العراقي لايهرب لإيران ولم يباع لصالح خزينتها!
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- اذاعة INN