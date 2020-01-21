نيجيرفان:القوات الأمريكية مرحب بها في كردستان وسنطلب تعزيز تواجدها

نيجيرفان:القوات الأمريكية مرحب بها في كردستان وسنطلب تعزيز تواجدها
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد مصدر سياسي مطلع، الثلاثاء (21 كانون الثاني 2020)، أن رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، سيناقش خلال لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب قضية تواجد قوات بلاده داخل الإقليم.وافاد المصدر، إن “بارزاني سيركز على ان كردستان بحاجة ماسة لتواجد القوات الأميركية حماية للإقليم من المخاطر، وكذلك يجب بقاء الاقليم منطقة محايدة بعيدة عن الصراعات”.وأضاف، أن “رئيس الإقليم سيركز على ان الكرد يرحبون بالتواجد الأميركي، ويرغبون باستمرار دعم وتدريب قوات البيشمركة”، مشيراً الى أن “الإقليم منطقة آمنة بعيدة عن التدخلات التركية والإيرانية، والقوات الأميركية مستمرة بوجودها، مع الإسراع ببناء  4 قواعد عسكرية داخل الاقليم”.وذكرت رئاسة اقليم كردستان في بيان، أن نيجيرفان بارزاني سيجري بداية من اليوم لقاءات مع رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب، وعدد من الزعماء وقادة الدول، على هامش مؤتمر دافوس للاقتصاد والأمن الذي سيُعقد في سويسرا.وكان رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان البارزاني، قد قال، الجمعة (17 كانون الثاني 2019)، إن قرار البرلمان العراقي بإخراج القوات الأمريكية من العراق لم يكن قراراً جيداً فهو اتخذ من قبل الكتلة الشيعية فقط دون التشاور مع المكونات الرئيسة الأخرى في البلاد.وذكر بارزاني في مقابلة صحفية، أن “القرار الذي اتخذه البرلمان العراقي بشأن اخراج القوات الاجنبية لم يكن قراراً جيداً وأن الكرد والسنة لم يشاركوا في هذا القرار، علاوة على ذلك، فإنه يشكل سابقة سيئة، حيث اتخذ القرار من قبل الكتلة الشيعية دون التشاور مع أي من المكونات الرئيسية لهذا البلد، الكرد والسنة (العرب) لقد كانت خطوة حاسمة للغاية تم اتخاذها دون السعي للحصول على إجماع وبالتالي تنتهك روح الدستور العراقي، هذا ليس جيداً للعراق سواء الآن أم للمستقبل”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *