نيجيرفان:المعادلة السياسية في البلاد قد تغيرت بعد تظاهرات تشرين

نيجيرفان:المعادلة السياسية في البلاد قد تغيرت بعد تظاهرات تشرين
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السليمانية/ شبكة أخبار العراق- قال رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني يوم الأربعاء إن المعادلة السياسية في البلاد قد تغيرت بعد تظاهرات تشرين من العام 2019، وإن الأحزاب السياسية العراقية لم تعد تنصب العداء للإقليم في الترويج للدعاية الانتخابية.وقال بارزاني وهو نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مهرجان انتخابي في محافظة السليمانية مخاطباً الأطراف السياسية الكوردستانية، “لانهاء مهاجمة كوردستان ولتحقيق مكاسب أكثر ولحفظ حاضر ومستقبل الاقليم واجيالنا القادمة ينبغي ان نتحد”.وأضاف ” حاليا الوقت مناسب لنا جميعا لوضع برنامج استراتيجي واحد نؤسس فيه لتعاون حقيقي مع العراقيين كافة في إطار تطبيق الدستور، وإنهاء مسألة حرمان كوردستان من حقوقه بالموازنة الاتحادية العامة”.وتابع بالقول إن “الأطراف العراقية لم تعد تعادي كوردستان للحصول على الأصوات الانتخابية كما كانت في السابق، لأنه بعد تظاهرات تشرين تفهم الشعب العراقي بأن مشكلة انعدام الخدمات في وسط وجنوب البلاد لا علاقة له بالتقدم الحاصل في اقليم كوردستان، ولكن هذا الأمر مرتبط بسوء إدارة السلطة من قبل الأحزاب المتنفذة في تلك المناطق”.

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