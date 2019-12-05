نيجيرفان:داعش لا يزال يمثل تهديداً للسلم والأمن في كردستان والعراق

نيجيرفان:داعش لا يزال يمثل تهديداً للسلم والأمن في كردستان والعراق
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس إقليم كردستان، نيجرفان بارزاني، الخميس، أن داعش لا يزال يمثل تهديداً للسلم والأمن في كردستان والعراق والمنطقة والعالم.وقال بارزاني، في بيان ، إن “الهجوم الذي شنه داعش على أحد ألوية بيشمركة كردستان في خانقين، والذي جاء بعد سلسلة من العمليات الإرهابية التي جرت في الأشهر الأخيرة في أطراف كركوك وكرميان، يثبت حقيقة أن داعش لم ينته ولا يزال يمثل تهديداً للأمن والاستقرار، وأن الحرب في سبيل القضاء على عدو الإنسانية العنيد هذا مازالت مستمرة”.وأضاف، إننا “إذ نحيي الأرواح الطاهرة للشهداء الخالدين الذين فقدوا أرواحهم وهم يحطمون هجوم داعش ونرجو الشفاء العاجل للجرحى ونشد على أيادي بيشمركتتا الأبطال، فإننا نطمئن مواطني كردستان إلى أن قوات البيشمركة والقوات المسلحة الأخرى لكردستان على أهبة الاستعداد كما هي دائماً لرد وتحطيم أي تحرك إرهابي، ولحماية شعب وأرض كردستان من أي خطر”.وتابع بارزاني: “نكرر تأكيدنا على أن داعش لا يزال يمثل تهديداً للسلم والأمن في كردستان والعراق والمنطقة والعالم، ونحن واثقون من أن هذا التنظيم الإرهابي يعيد تنظيم صفوفه ويستغل الظروف لتوسيع نطاق عملياته الإرهابية، لذا ينبغي أن يستمر التحالف ضد داعش بنفس القوة والحماسة السابقة وأن لا يسمح للإرهابيين بانتهاز الأوضاع غير الجيدة في العراق والمنطقة، وأن يجري تكثيف الجهود من أجل الإسراع في الانتهاء من الأوضاع المتأزمة في العراق وفي إعادة الاستقرار”.

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