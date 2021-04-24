نيجيرفان:على بغداد وأربيل الاتعاظ من الأخطاء ويجب أن نكمل مفهوم المواطنة

نيجيرفان:على بغداد وأربيل الاتعاظ من الأخطاء ويجب أن نكمل مفهوم المواطنة
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، إن الحكومتين الاتحادية في بغداد وإقليم كردستان في أربيل ارتكبتا الأخطاء بشأن الخلافات العالقة بينهما منذ سنوات طويلة، مشدداً على ضرورة الاتعاظ من الأخطاء والمضي قدماً في حل الخلافات وبناء مستقبل أفضل للعراقيين عموما.وقال بارزاني في لقاء متلفز ، ان “الخلافات التي لا تزال عالقة بين بغداد وأربيل”، مبينا إن “المشكلة تكمن في كيفية التفكير، فلا يمكن حلها بالاستناد إلى منطق القوة”.واشار الى أن “ العراق بمثابة عائلة واحدة ويجب أن يجلس أفراد العائلة على طاولة الحوار لحل جميع المشاكل”.وتابع، “يجب أن نتعظ من دروس الماضي، فقد اقترفت بغداد وأربيل الأخطاء، والأهم هو استقرار العراق سياسيا واقتصاديا، فعلينا ان نشخص المشاكل ونجد الحلول لها”.وشدد بارزاني على أن “بغداد وأربيل تكملان بعضهما البعض، ويجب أن نكمل مفهوم المواطنة، ونكوّن شراكة حقيقية”، مشيرا إلى أن “الشعب العراقي يستحق حياة أفضل، وعلى كافة المكونات والسياسيين ان يعملوا على ذلك”.وأشار بارزاني إلى أن” العراق سيمضي في طريق التغيير على اعتبار أن الجيل الجديد لن يقبل بالشعارات القديمة وسيعمل على تغيير الواقع الحالي”.

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