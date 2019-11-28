نيجيرفان:كردستان ترفض تواجد الـppk في سنجار

نيجيرفان:كردستان ترفض تواجد الـppk في سنجار
آخر تحديث:

 أربيل/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الخميس (28 تشرين الثاني 2019)، رفضه لوجود قوات الـ PKK في سنجار، مبيناً أن القوات العراقية هي من تدير الملف الأمني في هذه المنطقة.وقال بارزاني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في أنقرة إن “القوات العراقية الاتحادية هي التي تقوم بإدارة الأمور في قضاء سنجار بمحافظة نينوى”.وأضاف أن “قيادات كردستان لا تقبل بتواجد تنظيم الـ PKK الإرهابي في قضاء سنجار”، لافتاً إلى أن “هذا الأمر غير مقبول إطلاقاً”.وبشأن زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إلى كردستان تحدث قائلاً: “نرى أن هذه الزيارة جاءت من أجل دعم واشنطن لنا ولحكومتنا”، مشيراً إلى أن “الزيارة تخللها زيارة القوات الامريكية في العراق بمناسبة عيد الشكر”.يُشار إلى أن نيجيرفان بارزاني بدء زيارة إلى العاصمة التركية أنقرة في وقت سابق من صباح اليوم على رأس وفد وزاري رفيع بناء على دعوة رسمية تلقاها بعد أدائه اليمين رئيساً للوزراء.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *