نيجيرفان:كردستان جزء من العراق ونتعاون مع بغداد لتجاوز الخلافات

أربيل/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس إقليم كردستان، الجديد، نيجرفان بارزاني، الإثنين، 10 حزيران، 2019، لتعاون عراقي داخلي يتجاوز الخلافات، فيما طالب قوى كردستان بعبور مرحلة الصراعات.

وقال بارزاني، في كلمته بعيد تأديته لليمن الدستورية، لمنصب رئيس إقليم كردستان، إن “المرحلة المقبلة تتطلب توحيد المواقف بين القوى في الإقليم”.

وأضاف: “نعمل مع الحكومة الاتحادية على حل جميع المشكلات العالقة”، مؤكدا “لا بديل عن الدستور في العراق، وهو الفيصل لحل جميع المشكلات”.

وشدد على “العمل على وضع خريطة طريق للعراق تحفظ حقوقه ومصالحه”، مشيرا الى