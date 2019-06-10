نيجيرفان:كردستان جزء من العراق ونتعاون مع بغداد لتجاوز الخلافات

نيجيرفان:كردستان جزء من العراق ونتعاون مع بغداد لتجاوز الخلافات
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس إقليم كردستان، الجديد، نيجرفان بارزاني، الإثنين، 10 حزيران، 2019، لتعاون عراقي داخلي يتجاوز الخلافات، فيما طالب قوى كردستان بعبور مرحلة الصراعات.وقال بارزاني، في كلمته بعيد تأديته لليمن الدستورية، لمنصب رئيس إقليم كردستان، إن “المرحلة المقبلة تتطلب توحيد المواقف بين القوى في الإقليم”.وأضاف: “نعمل مع الحكومة الاتحادية على حل جميع المشكلات العالقة”، مؤكدا “لا بديل عن الدستور في العراق، وهو الفيصل لحل جميع المشكلات”.وشدد على “العمل على وضع خريطة طريق للعراق تحفظ حقوقه ومصالحه”، مشيرا الى أن “كردستان جزء من العراق ودوره بارز في حماية استقرار المنطقة“.وطالب، “بالعمل سوية من اجل المواطنين العراقيين”، داعياً، “للالتزام بالدستور للحفاظ على مصالح المواطنين العراقيين جميعاً”، مبينا أنه، “لم يتم العمل بالدستور كما هو، ويجب احترامه وتمييزه مثل ما هو، لمنع تكرار الحوادث التي عصفت بالعراق“.واكد، إن الاقليم جزء من العراق وله دور بارز في حماية استقرار المنطقة.وأدى نيجيرفان بارزاني، الإثنين، 10 حزيران، 2019، اليمين الدستورية رئيساً لاقليم كردستان، بحضور 1200 شخصية محلية ودولية.

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