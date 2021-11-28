نيجيرفان:كردستان ستكون عامل إيجابي في حل الخلاف بين القوى الشيعية

نيجيرفان:كردستان ستكون عامل إيجابي في حل الخلاف بين القوى الشيعية
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، أن الإقليم لن يكون جزءاً من المشاكل بين الاطراف الشيعية ، بل سيكون شريكاً في الحل، جاء ذلك خلال تعليقه بخصوص الخلافات حول نتائج الانتخابات .وقال رئيس الاقليم مع مايك برايسون ريتشاردسون سفير بريطانيا في العراق.بموجب بيان لمكتب لرئاسة الإقليم، أنه نوقش في اللقاء تعزيز علاقات بريطانيا مع العراق وإقليم كردستان في المجالات كافة، وتهديدات الإرهاب وأهمية توطيد آليات التعاون المشترك والتنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي وعلاقات أربيل – بغداد.وأكد الجانبان الرغبة الثنائية في تطوير العلاقات ومجالات التعاون المشترك واتفقا على ضرورة توصل الأطراف العراقية إلى اتفاق وأن تتشكل حكومة عراقية قادرة على حماية الاستقرار السياسي وتلبية مطالب المواطنين في الأمن والاستقرار وحياة وخدمات أفضل.

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