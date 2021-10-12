نيجيرفان:يجب تعزيز مؤسسات الدولة والقضاء على الميليشيات

نيجيرفان:يجب تعزيز مؤسسات الدولة والقضاء على الميليشيات
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في خطاب للقوى والأطراف السياسية، بمناسبة إعلان نتائج الانتخابات العراقية، أنه “يجب أن نشكل حكومة تصحح العملية السياسية”.وأضاف بارزاني في بيان صادر عن رئاسة إقليم كردستان: أن “الكل منتصرون، وعلينا أن نكون صفاً واحداً متلاحمين متكاتفين”، مشيرا الى أن “العراق وإقليم كردستان أصبحا في مرحلة جديدة”.وأكد أنه “كيفما حسمت النتائج النهائية فإن الجميع منتصرون، وعلينا جميعاً أن نستعد للواجبات والمسؤوليات المشتركة ومواجهة تحديات المرحلة القادمة”.ودعا الى الاستعداد “للواجبات والمسؤوليات المشتركة ومواجهة تحديات المرحلة المقبلة”، لافتا الى أن “وحدة الصف، التلاحم والتكاتف، مفاتيح نجاحنا التي تضمن الحقوق الدستورية لإقليم كردستان، وحدة الصف تحمي المكاسب والنظام الاتحادي والكيان السياسي لإقليم كردستان”.وأكد على ضرورة تشكيل حكومة اتحادية “تعزز مؤسسات الدولة، وتسيطر على الفصائل والقوات المسلحة الخارجة عن القانون، وتصحح العملية السياسية”.

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