نيجيرفان: السوداني مطيع جيد لمطالب حكومة الإقليم

نيجيرفان: السوداني مطيع جيد لمطالب حكومة الإقليم
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 السليمانية/ شبكة أخبار العراق- قال نيجيرفان بارزاني في كلمة ألقاها خلال ملتقى السليمانية بنسخته التاسعة، الأربعاء، إنه “في إقليم كوردستان، وبخصوص علاقاتنا مع الحكومة الاتحادية في بغداد، نؤكد التزامنا الثابت بالدستور العراقي كإطار لتنظيم هذه العلاقة، فنحن نعتقد أن الدستور بمبادئه المتمثلة في الفيدرالية والتعددية والشراكة، هو الضامن الحقيقي لحقوق جميع مكونات العراق بدون تمييز”.وأضاف “لقد شهدت الفترة الأخيرة تقدماً ملحوظاً في حل القضايا بين أربيل وبغداد، بفضل الجهود المشكورة لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، والتي تستحق منا التقدير، مردفا بالقول، إن إن رؤية السوداني في تعزيز المشتركات وتقليل الخلافات هي رؤية صحيحة للحل، وأؤكد هنا على التنفيذ العاجل لقانون إعادة الملكية وتفعيل لجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي”.وأكد نيجيرفان بارزاني، أنه “سنستمر في الحوار البناء مع الحكومة الاتحادية للوصول إلى حلول دائمة لجميع المشاكل بطريقة تخدم مصلحة العراق بجميع مكوناته وتضمن وتؤمن الحقوق والاستحقاقات الدستورية للجميع”.وشدد على أنه “يجب تفعيل برلمان كوردستان في ظل الظروف والتحديات الحالية في المنطقة، ولهذا فإن المهمة الأولى للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني والأطراف الفائزة في انتخابات برلمان كوردستان هي الإسراع في تشكيل الكابينة الحكومية الجديدة لإقليم كوردستان، وأن تكون حكومة تستجيب لتطلعات المواطنين وقادرة على التعامل بشكل مناسب مع التطورات والتحديات”.

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