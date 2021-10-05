نيجيرفان: كركوك “كردستانية”وضحكنا على الغمّان الشيعة بإضافة المادة (140) في الدستور

نيجيرفان: كركوك “كردستانية”وضحكنا على الغمّان الشيعة بإضافة المادة (140) في الدستور
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أربيل/ شبكة اخبار العراق-عتبر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني يوم الثلاثاء أن المعارضين لتطبيق المادة 140 من الدستور هم ضد إرادة 80 بالمئة من العراقيين الذين صوتوا للدستور العراقي الدائم في العام 2005.وقال بارزاني وهو نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مهرجان انتخابي لأهالي كركوك في اربيل، “أيها الكركوكيون أن أراضكم تتعرض لعمليات التعريب، وان تكون كوردستانياً وكركوكياً صعب جداً”.وخاطب أهالي كركوك بالقول: نحن جميعنا معكم، ونحن عقلا وفكرا ومشاعرا كلنا كركوكيون، مردفا بالقول إن ثروة كركوك يتعين أن تُسخدم في توفير فرص العمل، واعمار كركوك لا أن تكون محلا للطمع، وتغيير ديمغرافية المحافظة.وأضاف أن حربنا كانت على هويتها الوطنية كركوك وجغرافيتها التاريخية، وكذلك وباقي المناطق المستقطعة من اقليم كوردستان، ونحن لم نكن في يوم ضد أي مكون، مبينا ان مطالبنا لم تكن من اجل نفط كركوك وانما مطالبنا على هوية كركوك.وقال رئيس الاقليم: نحن لا نريد ان نخوض حربا قومية باهالي كركوك قط بل على العكس من كل الانظمة السابقة التي تعاقبت على حكم العراق نريد تقديم الخدمات وإرساء الاستقرار، والامان، وتحقيق التعايش المشترك الحقيقي بين المكونات التي تعيش في هذه المحافظة، مشددا على انه “لا نريد عبر الاقتتال حسم مصير كركوك، وإنما من خلال المادة 140 من الدستور وهذا حق مشروع وطبيعي لأن الشعب العراقي وفي العام 2005 صوت على هذه المادة بعد اضافتها قبل غلق كتابة الدستور بإرادة وضغط أمريكي على الغمان الشيعة”.وجدد بارزاني مطالبته بتطبيق هذه المادة الدستورية، قائلا: إن اولئك المعارضين لتطبيقها هم ضد السلام، وضد الدستور، وضد استقرار العراق، وضد التعايش المشترك، مضيفا أن “المعارضين لتطبيقها هم ضد الإرادة الحرة لـ80 بالمئة من الشعب العراقي من الذين صوتوا على الدستور”.

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