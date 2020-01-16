نيجيرفان وآل ثاني يؤكدان على تهدئة الأوضاع في المنطقة

نيجيرفان وآل ثاني يؤكدان على تهدئة الأوضاع في المنطقة
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني، مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل الثاني، سبل تهدئة التوترات في المنطقة.ونقلت رئاسة الإقليم، في بيان لها، عن نيجيرفان بارزاني قوله، إن “العراق يجب ألا يتحول إلى ساحة لحسم الصراعات”، مضيفا أن “العراق بحاجة إلى دعم الحلفاء في هذه المرحلة لمواجهة خطر بروز الإرهاب من جديد”، وأوضح أن “على كافة الأطراف العمل لحماية المنطقة التي مازالت تتعرض لخطر وتهديد داعش”.من جانبه، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن، إن “الإقليم يتمتع بمكانة تمكنه من المساعدة في تهدئة التوترات”، منوها إلى “اهتمام دولة قطر بالعلاقات مع الإقليم في مختلف المجالات”.وكان وزير الخارجية القطري، قد كشف أمس الأربعاء، سبب زيارته إلى العراق. وقال، في مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم، إن “زيارته جاءت لإبعاد العراق عن التصعيد في المنطقة”، مشيدا “بالتحركات العراقية الأخيرة في توطيد العلاقات مع الدول العربية”، وذلك حسب موقع “السومرية نيوز” العراقية.وأضاف: “نرى أن هناك جزءا من التخفيف بدأ في المنطقة”، مؤكدا دعم بلاده للشعب العراقي ووحدة أراضيه.

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