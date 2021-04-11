نيجيرفان والحكيم يؤكدان على تعزيز المصالح بينهما

نيجيرفان والحكيم يؤكدان على تعزيز المصالح بينهما
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 بغداد/شبكة أخبار العراق-إجتمع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني صباح اليوم الأحد مع زعيم تحالف “عراقيون” عمار الحكيم في مقر الأخير في العاصمة بغداد.وكان بارزاني قد وصل أمس السبت إلى بغداد والتقى الرئاسات الثلاث وبحث معهم مجمل الأوضاع الداخلية في البلاد وحل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد.هذا ومن المقرر أن يلتقي أيضا رئيس الإقليم في وقت لاحق  زعيم جبهة الانقاذ والتنمية أسامة النجيفي، وقيادات سياسية شيعية وسنية أخرى.

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