نيجيرفان والحلبوسي يبحثان أزمة اختيار محافظ الموصل

نيجيرفان والحلبوسي يبحثان أزمة اختيار محافظ الموصل
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 أربيل/شبكة أخبار العراق- بحث رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان البارزاني، الثلاثاء ، مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي انهاء المشكلات العالقة بين اربيل وبغداد فضلا عن اوضاع محافظة نينوى.وذكر بيان صدر من مكتب البارزاني ، ان “الجانبين بحثا الوضع السياسي في العراق وآخر التطورات في محافظة نينوى”، واكد الطرفان أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات والمؤسسات المعنية في البلاد لإعادة إعمار المناطق المتضررة جراء الحرب على داعش”.واشار البيان الى ان ” الجانبين تطرقا ايضا خلال الاجتماع لأوضاع النازحين العراقيين في مخيمات إقليم كردستان والتأكيد على أهمية تقديم المساعدات من قبل الحكومة العراقية والمجتمع الدولي لإعادة النازحين إلى مناطقهم وإعادة إعمار المناطق المتضررة”.

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