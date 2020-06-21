نيجيرفان والعامري يبحثان التواجد الأمريكي في العراق

نيجيرفان والعامري يبحثان التواجد الأمريكي في العراق
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 بغداد/شبكة اخبار العراق- بحث رئيس إقليم كردستان العراق نجيرفان البارزاني، الأحد، مع رئاسة تحالف الفتح دعم قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأجنبية من العراق.وقال مصدر ، إن “رئيس إقليم كردستان العراق نجيرفان البارزاني التقى، اليوم، رئيس تحالف الفتح هادي العامري بحضور عدد من قيادات التحالف”، مبينا أن “البارزاني بحث مجموعة من القضايا والملفات في مقدمتها العلاقة بين المركز والاقليم”.وأضاف المصدر، أن “البارزاني دعم قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأجنبية من البلاد، بالإضافة الى الدفع نحو اكمال التصويت على قانون الانتخابات لإجراء الانتخابات المبكرة”.

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