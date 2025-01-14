نيجيرفان والمندلاوي يتفقان على تعديل قانون الموارنة لما يخدم حكومة الإقليم

نيجيرفان والمندلاوي يتفقان على تعديل قانون الموارنة لما يخدم حكومة الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال المكتب الإعلامي لرئاسة الإقليم، في بيان ،اليوم، إن “رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، التقى مساء امس الاثنين، محسن مندلاوي، رئيس تحالف الأساس والنائب الاول لرئيس البرلمان”.ولفت إلى أن “اللقاء شهد بحث الوضع السياسي في العراق وعلاقات إقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية، حيث أكد الجانبان على أهمية التعاون بين الأطراف السياسية لتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية في العراق”.وأوضح البيان أن “الجانبين اتفقا على تعديل قانون الموازنة لعام 2025 بما يضمن كافة حقوق ومستحقات إقليم كوردستان ورواتب الموظفين دون مشاكل أو معوقات”.وفي محور آخر من اللقاء؛ جرى بحث الأوضاع في المنطقة وتأثيراتها على العراق، وأكد الجانبان بحسب البيان، على “ضرورة العمل المشترك لمواجهة التحديات وإبعاد العراق عن الصراعات”.

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