نيجيرفان وبلاسخارت يؤكدان على إجراء انتخابات الإقليم في موعدها المحدد

نيجيرفان وبلاسخارت يؤكدان على إجراء انتخابات الإقليم في موعدها المحدد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- بحثت الممثلة الأممية في العراق جينين بلاسخارت ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، السبت، الوضع السياسي في العراق والحاجة إلى إجراء الانتخابات في الإقليم في موعدها.وجاء في تغريدة للحساب الرسمي لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، على موقع تويتر، أن “الممثلة الاممية في العراق جينين هينيس بلاسخارت، التقت رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني”.وناقش الجانبان، “الوضع السياسي في البلاد والحاجة الى اجراء الانتخابات في إقليم كردستان في موعدها”. 

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