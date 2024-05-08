نيجيرفان وسلامي يؤكدان على التعاون الأمني بين طهران وأربيل

نيجيرفان وسلامي يؤكدان على التعاون الأمني بين طهران وأربيل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ناقش رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني،أمس الثلاثاء، مع القائد العام للحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي، التعاون العسكري والأمني بين طهران وأربيل، وأهمية الحفاظ على الامن والاستقرار.وذكرت رئاسة الإقليم في بيان، أن “بارزاني اجتمع مع سلامي في العاصمة الإيرانية طهران، وجرى خلال اللقاء بحث علاقات إيران مع العراق وإقليم كردستان، خاصة في المجال الأمني”.وأضاف البيان، إن “الجانبين شددا وشددا على أهمية مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في إيران مع العراق وإقليم كردستان للحفاظ على الأمن والاستقرار على الحدود ومكافحة التهديدات الأمنية من أي جانب”.وأوضح أنه “جرى مناقشة تأثير وعواقب الصراع في الشرق الأوسط على الوضع في المنطقة”.وأكد الطرفان على أنه “يجب على الجميع العمل للحفاظ على الاستقرار ومنع المزيد من تصعيد التوترات، وفقا لبيان رئاسة الإقليم.وتابع البيان، أن “بارزاني والسلامي ناقشا التعاون الأمني والعسكري بين أربيل وطهران ومكافحة خطر الإرهاب وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك“.

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