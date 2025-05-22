نيجيرفان وليهي يبحثان آخر تطورات الوضع الأمني في العراق وسوريا

نيجيرفان وليهي يبحثان آخر تطورات الوضع الأمني في العراق وسوريا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئاسة اقليم كردستان، الخميس، إنه “استقبل رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، قائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال كيفن ليهي، وتم بحث آخر تطورات الوضع الأمني في العراق وسوريا، وتهديدات تنظيم داعش على أمنهما واستقرارهما”.وأكد الجانبان على “أهمية استمرار التعاون المشترك بين إقليم كردستان والتحالف الدولي، وكذلك التعاون مع الحكومة الاتحادية العراقية في مواجهة الإرهاب وتعزيز قدرات القوات الأمنية”.وأضاف إن “جرى الاجتماع تبادل الآراء حول القضايا المتعلقة بالإصلاحات في وزارة شؤون البيشمركة، والتنسيق بين مؤسسات إقليم كردستان وقوات التحالف”، مبينًا أنه “تم بحث آخر التطورات في المنطقة وأهمية الشراكات طويلة الأمد من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار، محوراً آخر للاجتماع”.

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