نيجيرفان ومظلوم يؤكدان على “تحقيق مطالب الكرد في سوريا”

نيجيرفان ومظلوم يؤكدان على “تحقيق مطالب الكرد في سوريا”
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اربيل/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني مع قائد قوات سوريا الديمقراطية الجنرال مظلوم عبدي آخر تطورات الوضع في سوريا وأكدا على وحدة الصف لتحقيق المطالب والحقوق المشروعة للشعب الكردي.وذكرت حكومة الإقليم في بيان، اليوم الخميس (24 نيسان 2025)، أن “رئيس إقليم كردستان، استقبل ليلة أمس الأربعاء في أربيل، الجنرال مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية، وناقش معه آخر التطورات في سوريا، وعلاقات قوات قسد والأطراف السياسية الكردية مع حكومة دمشق، مضيفة أنهما تبادلا وجهات النظر حول وضع مخيم الهول ومخاطر الإرهاب ومواجهة تهديدات داعش”.وأكد الجانبان حسب البيان، على أهمية شراكة ومشاركة الكرد وجميع مكونات سوريا في حكم البلاد وإدارتها وضمان حقوق الجميع، واتفقا على العمل المشترك والتعاون بين مكونات سوريا للحفاظ على الأمن والاستقرار ومواجهة المخاطر والتحديات.كما شدد الجانبان على ضرورة الوحدة والوئام بين القوى والأطراف الكردية في سوريا كضمان لتحقيق المطالب والحقوق المشروعة للكرد في ذلك البلد.

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