نيجيرفان ووفد من تيار الحكمة يبحثان المستجدات السياسية والأمنية في البلاد

نيجيرفان ووفد من تيار الحكمة يبحثان المستجدات السياسية والأمنية في البلاد
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أربيل/شبكة أخبار العراق- حذر كل من رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ووفد من تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم يوم الثلاثاء من تعرض مصلحة البلاد للخطر على خلفية استهداف البعثات الدبلوماسية للدول في العراق.وذكر بيان صادر عن رئاسة الاقليم :ان بارزاني التقي اليوم وفدا من تيار الحكمة الوطني برئاسة  حميد معله الساعدي رئيس المؤتمر العام للتيار.واضاف البيان انه جرى خلال اللقاء بحث اخر المستجدات السياسية والامنية، والانتخابات المبكرة في العراق، وموضوع المحكمة الاتحادية العليا، وآلية اختيار اعضائها الجدد، والعلاقات والخلافات بين اربيل – بغداد ومباحثات معالجتها.ونوه البيان ان الجانبين اتفقا بالاراء بأن المستجدات الامنية، والهجمات التي تستهدف البعثات الدبلوماسية تعرض مصلحة البلاد لخطر جدي، وان تخطي المشاكل والازمات بحاجة الى العمل المشترك والتنسيق بين الاطراف العراقية مع مراعاة مصالح البلاد.واكد نيجيرفان بارزاني على استعداد ورغبة اقليم كوردستان في معالجة الخلافات كافة مع الحكومة الاتحادية على اساس الدستور، عادا حل تلك الخلافات بين الجانبين اضافة الى جميع المشاكل الداخلية في العراق “مفتاح” استقرار البلاد.

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