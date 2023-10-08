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نيجيرفان يتلقى دعوة إماراتية للمشاركة في COP28
الأمن النيابية:لن نسمح باستغلال المؤسسات الأمنية لأغراض انتخابية
ائتلاف المالكي:لقاء الحلبوسي باردوغان لاستمالة الدعم
حكومة السوداني تدعم عمليات ” طوفان الأقصى” لحركة الحماس
نائب:زعماء الشيعة والسنّة والكرد باعوا العراق للكويت ولا سيادة لهذا البلد في ظل حكم الخونة
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الجيش الإسرائيلي:أمام إسرائيل أيام قاسية أخرى
إسرائيل تجند عشرات آلاف من جنود الاحتياط ردا على “طوفان الأقصى”
البرلمان الليبي يطالب الأمم المتحدة بحشد الدعم الدولي لتشكيل حكومة ليبية موحدة
إقالة مكارثي من مجلس النواب الأمريكي سيؤدي إلى قلب الأوضاع على بايدن وحزبه
تقرير:الهند طلبت من كندا سحب (41) دبلوماسيا من العاصمة نيودلهي
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استمرار ارتفاع أسعار صرف الدولار في ظل حكومة السوداني الفاشلة
نائب:مصارف غير عراقية تسيطر على نافذة بيع العملة في البنك المركزي
حركة أمتداد تطالب رئيس الوزراء بتغيير إدارة البنك المركزي العراقي
اليوم..سعر صرف الدولار=158500ديناراً
أكثر من (775) مليون دولار مبيعات البنك المركزي لمصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
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العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
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نائب:زعماء الشيعة والسنّة والكرد باعوا العراق للكويت ولا سيادة لهذا البلد في ظل حكم الخونة
الفياض والخنجر في أنقرة لبحث “إتفاق أمني بشأن تواجد pkk في الإقليم “وكذلك زيادة استثماراتهما في تركيا
نائب:مصارف غير عراقية تسيطر على نافذة بيع العملة في البنك المركزي
صحيفة أمريكية: الدولار في العراق أصبح مصدرا مربحا للميليشيات والسياسيين الفاسدين وإيران
السوداني:سنبقى نستورد الغاز حتى أن “توافق ” إيران على استثمار الغاز العراقي
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- اذاعة INN