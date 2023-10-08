نيجيرفان يتلقى دعوة إماراتية للمشاركة في COP28

نيجيرفان يتلقى دعوة إماراتية للمشاركة في COP28
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تلقى رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، دعوة لزيارة دولة الامارات العربية المتحدة، والمشاركة بالقمة العالمية للمناخ. وذكرت رئاسة إقليم كردستان في بيان ، أن”بارزاني، استقبل صباح اليوم (الأحد 8 تشرين الأول 2023)، القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة أحمد الزاهري”. واضاف البيان انه “وإلى جانب نقل تحيات رئيس دولة الإمارات لرئيس إقليم كردستان، سلم القنصل العام الإماراتي لرئيس إقليم كردستان، خلال اللقاء، بطاقة دعوة من رئيس دولة الامارات محمد بن زايد آل نهيان لرئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني يدعوه من خلالها لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة والمشاركة في القمة العالمية للمناخ  COP28، التي ستعقد في يومي 1 و2 من شهر كانون الأول القادم في إكسبو دبي، والتي تتزامن مع اليوم الوطني لدولة الإمارات”.وأشار إلى، أن”فرص الاستثمار الاماراتي في العراق وٳقليم كردستان وتطوير العلاقات، وآخر تطورات المنطقة بصورة عامة ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك شكلت محوراً آخر للقاء”.

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