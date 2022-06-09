نيجيرفان يدعو إلى حل المشاكل مع بغداد

نيجيرفان يدعو إلى حل المشاكل مع بغداد
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أربيل/ شبكة أخبار العراق- شدد رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني يوم الثلاثاء، على ان حل المشاكل مع بغداد هو المفتاح لحل جميع المشاكل في العراق.وذكر بيان لرئاسة الإقليم ؛ أن ذلك جاء خلال استقبال رئيس إقليم كردستان، صباح اليوم الخميس وفداً من لجنة الصداقة الفرنسية – العراقية في مجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة السيدة نيكول نورانتون وعضوية عدد من أعضاء اللجنة والقنصل العام الفرنسي في إقليم كردستان.واضاف البيان أن الوفد الضيف جدد خلال اللقاء التأكيد على دعم فرنسا لإقليم كردستان والعراق، معبراً عن الشكر والتقدير لتضحيات البيشمركة ودورهم في هزيمة داعش، كما أكد الوفد أن فرنسا تنظر باهتمام إلى علاقاتها مع العراق وإقليم كردستان وتتطلع إلى تقويتها في المجالات كافة.وبحسب البيان؛ أن الرئيس نيجيرفان بارزاني جدد التعبير عن شكر وتقدير إقليم كردستان لفرنسا على دعمها إقليم كردستان والعراق عسكرياً وإنسانياً وسياسياً، وأبدى سروره لزيارة الوفد لإقليم كردستان مشيراً إلى الصداقة والعلاقات العريقة بين كردستان وفرنسا.وعن الأوضاع العراقية، أكد الرئيس نيجيرفان بارزاني على أن حل المشاكل بين أربيل وبغداد هو المفتاح لحل مشاكل العراق مشيراً إلى أهمية دور المجتمع الدولي وفرنسا بصورة خاصة في مساعدة العراق على حل مشاكله.

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