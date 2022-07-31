نيجيرفان يدعو الأطراف الشيعية للحوار في أربيل

نيجيرفان يدعو الأطراف الشيعية للحوار في أربيل
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 أربيل/ شبكة أخبار العراق- دعا رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الاحد، الاطراف السياسية في العراق للقدوم إلى أربيل للبدء بحوار مفتوح بهدف التوصل إلى تفاهم واتفاق قائمين على المصالح العليا للبلاد.وقال بارزاني في بيان ، إنه “نتابع بقلق عميق الأوضاع السياسية والمستجدات التي يشهدها العراق”، داعيا “الأطراف السياسية المختلفة إلى التزام منتهى ضبط النفس وخوض حوار مباشر من أجل حل المشكلات.”وتابع، أن “زيادة تعقيد الأمور في ظل هذه الظروف الحساسة يعرض السلم المجتمعي والأمن والاستقرار في البلد للخطر”.واوضح: إننا “في الوقت الذي نحترم إرادة التظاهر السلمي للجماهير، فإننا نؤكد على أهمية حماية مؤسسات الدولة وأمن وحياة وممتلكات المواطنين وموظفي الدولة”، مبيناً أن “شعب العراق يستحق حياة وحاضراً ومستقبلاً أفضل، والواجب والمسؤولية المشتركة لكل القوى والأطراف هي العمل معاً لإخراج العراق من هذا الظرف الحساس والخطر”.وتابع نيجيرفان بارزاني، أن “إقليم كردستان سيكون، كما هو دائماً، جزءاً من الحل، لذا ندعو الأطراف السياسية المعنية في العراق إلى القدوم إلى أربيل، عاصمتهم الثانية، والبدء بحوار مفتوح جامع للتوصل إلى تفاهم واتفاق قائمين على المصالح العليا للبلد، فلا توجد هناك مشكلة لا يمكن حلها بالحوار”.

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