نيجيرفان يستقبل نائب وزير الخارجية الأمريكية (مايكل ريغاس)

نيجيرفان يستقبل نائب وزير الخارجية الأمريكية (مايكل ريغاس)
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصل نائب وزير الخارجية الأميركي لإدارة الموارد مايكل ريغاس إلى العاصمة العراقية، في زيارة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين بغداد وواشنطن، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز السيادة والاستقرار والازدهار في البلاد.وكان بيان رسمي للخارجية الأميركية، يوم 25 تشرين الثاني الماضي، قد أكد أن ريغاس سيعقد سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين العراقيين لبحث ملفات التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، إضافة إلى الاطلاع على سير عمل المرافق الدبلوماسية الأميركية في العراق.وبحسب البيان، سيشارك ريغاس أيضاً في افتتاح القنصلية الأميركية العامة الجديدة في أربيل، ضمن خطوات تؤكد، بحسب واشنطن، التزامها الطويل الأمد بدعم العراق وشراكة الولايات المتحدة مع إقليم كوردستان.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *