نيجيرفان يستنكر جريمة “الفرحاتية” في صلاح الدين

نيجيرفان يستنكر جريمة “الفرحاتية” في صلاح الدين
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أربيل/شبكة أخبار العراق- استنكر رئيس إقليم كردستان، نيجيرفان بارزاني، الأحد،  اختطاف وقتل 8 مواطنين في منطقة الفرحاتية في قضاء بلد التابع لمحافظة صلاح الدين.وقال نيجيرفان بارزاني في بيان: “ندين ونشجب بشدة الجريمة البشعة التي حدثت في منطقة الفرحاتية التابعة لقضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، والتي راح ضحيتها عدد من المواطنين، ونعبر عن تعازينا وتضامننا مع ذوي الضحايا وأهالي المنطقة”.وأضاف: “نطالب المؤسسات المعنية في الحكومة الاتحادية بالإسراع في تحديد الأطراف والمجاميع الإرهابية التي تقف وراء هذه الجريمة وإحالة المجرمين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل”. ومضى بالقول: “من واجب جميع القوى والأطراف التعاون مع الحكومة ودعمها للحد من التهديدات والجرائم والاعتداءات المستمرة على حياة المواطنين والمؤسسات”.يذكر ان جريمة الفرحاتية نفذت من قبل ميليشيا العصائب.

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