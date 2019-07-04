نيجيرفان يشارك في مؤتمر النخب الكردية في إيران

نيجيرفان يشارك في مؤتمر النخب الكردية في إيران
آخر تحديث:

بغداد/شبكة أخبار العراق- وصل الى المنطقة الغربية الايرانية الكردية، اليوم، رئيس اقليم كردستان العراق نيجرفان برزاني، لحضور اعمال مؤتمر النخب الكردية الايرانية الاول.وقالت صحيفة طهران تايمز ، ان “رئيس اقليم كردستان العراق نيجرفان برزاني، قد وصل للمشاركة في اعمال المؤتمر التي تنطلق مساء اليوم وتستمر ليوم غد”.يشار  الى ان المؤتمر هو الاول من نوعه في البلاد، برعاية السلطات الايرانية، حيث افتتح المؤتمر برسالة من الرئيس الايراني حسن روحاني، وبحضور مسؤولين كبار، احتفى خلالها بالمنجزات التي تحققها الشخصيات الكردية الايرانية محليا، وحول العالم.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *