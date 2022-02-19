نيجيرفان يشكر المانيا على تمديد وجود قواتها في العراق

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
حركة التغيير:إيرادات تصدير النفط والغاز من الإقليم تذهب إلى جيوب العائلة البارزانية
التميمي:في حال عدم التزام الإقليم بقرار المحكمة الاتحادية تقطع حصته من الموازنة العامة
نائب:الكاظمي والحلبوسي والصدر وراء رفع سعر صرف الدولار والنواب لن يحضروا استضافة وزير المالية
وزارة الصناعة:المنتج العراقي غير محمي بسبب عدم تطبيق القوانين
الإطار التنسيقي يدعو الحكومة إلى جرد أموال الإقليم وإيداعها إلى الخزينة الاتحادية
-
- رياضية
اليوم.. إنطلاق منافسات الجولة (22) من دوري الكرة الممتاز
العراق ضمن المجموعة الثانية ضمن بطولة آسيا بكرة القدم تحت 23 عاماً
مدرب المنتخب الوطني سيغادر إلى أوروبا للبحث عن لاعبين مغتربين
“الفيفا” تقرر إعادة مباراة البرازيل والأرجنتين ضمن تصفيات كأس العالم
مدرب منتخب الشباب العراقي يستدعي(4) لاعبين محترفين
-
- تحقيقات
الظلام والموت شعار الدورة البرلمانية الجديدة
إيران وأحزابها وميليشياتها وراء تدمير المجتمع العراقي بالمخدرات
قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا جراء حكم الخونة واللصوص وإطلاق خزين السدود ليس حلاً
الصدر:سنشكل حكومة أغلبية وطنية ولاأتلقى أوامر من الخارج
تيار الحكيم:نسعى لتشكيل حكومة “مؤقتة” لإجراء انتخابات مبكرة !!
-
- متابعات خاصة
ميليشيا بدر دمرت محافظة ديالى لصالح المشروع الإيراني
لا شرقية ولا غربية..الحكومة المقبلة بتحالف التيار الصدري والإطار الإيراني!!
50% من الشعب العراقي جائع بسبب الفشل والفساد والنفوذ الإيراني
تقرير أمريكي استقصائي يفضح فساد العائلة البارزانية
تقرير أمريكي: لن يستقر العراق بوجود النفوذ الإيراني وحشدها الشعبي وأحزابه
-
- منوعات
- صورة وتعليق
- اذاعة INN